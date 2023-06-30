黎智英就6.4非法集結案判囚上訴　排期11月28日處理

涉及多宗不同案件的壹傳媒黎智英，於2020年6月4日在維園悼念六四晚會會場外現身後被控，經審訊後被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，被判入獄13個月，但全部刑期與他先前被判的其他集結案刑期同期執行，毋須加監，「有判等於無判」。黎於去年初已向高院上訴庭就定罪及刑期提出上訴。據司法機構網頁顯示，法庭已排期於11月28日處理該上訴。

黎智英在此案被控於2020年6月4日，在香港維多利亞公園噴水池外非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。他就此案被判入獄13個月，連同此案前的3宗非法集結案件，共被判監20個月。在此宗案件中，另外亦有兩名被告何桂藍及鄒幸彤同樣否認控罪，經審訊後2人亦分別被裁定1項參與未經批准集結罪及1項煽惑及參與集結罪罪成，被判囚6個月及1年。

另外，黎智英（75歲）連同集團旗下3間公司蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，違反《港區國安法》一案，已定於今年9月25日開審，並定於8月18日進行預審。該宗高等法院的案件，正式開審時會移師往西九龍法院，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理，預計審訊需時83天。

案件編號：CACC 1/2022