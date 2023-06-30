中港兩地搗網上詐騙集團拘17人　涉149案損失6820萬元

早前內地警方發現一個裸聊騙案營運中心，針對香港等境外受害人進行詐騙，本地執法部門與其交流情報後，揭發該裸聊詐騙集團與本地一個詐騙集團有關，相信牽涉至少149宗、發生於2022年11月至今年6月不同類型網上騙案，涉款6,820萬港元，清洗約3,500萬港元黑錢。

執法部門與內地警方於昨日(29日)及今日(30日)，同步展開聯合拘捕行動，在全港多個住宅單位拘捕10男2女(18至57歲)，包括5名集團主腦及骨幹、6名傀儡戶口持有人及1名電話卡登記人，並檢獲84張銀行提款卡、31部手機、34張電話儲值卡、6部平板或手提電腦和2隻名貴手錶。執法部查知，該本地詐騙集團涉嫌在不同地點，利用不同IP位址上網，操控超過100個傀儡戶口洗黑錢，部分成員會從清洗的黑錢當中，抽取約百分之一金額作報酬。有人則涉嫌協助他人開設傀儡電話號碼，以登記不同收款及社交媒體平台帳戶，甚至致電勒索受害人付款。

內地同時警方也搗破裸聊詐騙集團營運中心，拘捕主腦及成員共5名(21至28歲)男子，他們主要負責聯絡及勒索受害人，以及撰寫裸聊素材及提供技術支援。並在營運中心檢獲8部手提電腦及12部手機。

在149宗騙案件中共157名(13至79歲)受害人，包括96男61女，集團主要在本港操控傀儡戶口，清洗騙案的犯罪得益。最大一宗損失是一名54歲男子，他墮入援交陷阱被騙1,000萬港元。至於年僅13歲的受害人涉及網上遊戲騙案，受害女童原本想在社交媒體售賣自己的遊戲帳戶，惟被騙損失2,300港元零用錢。