港府更新疫苗接種監測　過去3個月接10宗異常報告

港府今日(30日)新冠疫苗監測更新報告，顯示截至本周三(28日)的過去3個月期間，衞生署接獲10宗曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中沒有14天內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結118宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，另有2宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，3月29日至本周三期間，以3個月計算整體死亡個案比率為每10萬人有172宗，而2018年至2020年同期平均的死亡個案比率為每10萬人有144宗。當中急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有8.6宗，而2018年至2020年同期同類死亡個案平均比率則為每10萬人有9.2宗。

此外，流產個案比率為每10萬人有47.8宗，而2018年至2020年同期平均的流產個案比率為每10萬人有72宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。而截至本周三，本港市民合共接種了約2,082萬劑新冠疫苗。