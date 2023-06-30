闖鴨脷洲大廈及按摩店行劫「食白果」　28歲醫院接線生落網

本周三(28日)早上9時許，一名男子在鴨脷洲一私人屋苑尾隨一名90歲老婦進入大廈，並一齊乘搭升降機上樓。婆婆抵達居住的樓層及離開升降機後，男子即把她推向後樓梯，亮出一把剪刀要求婆婆交出身上現金，婆婆堅稱沒有現金後，男子見行劫失敗逃去。約30分鐘後，附近鴨脷洲大街一地下按摩店，一名泰國籍女按摩師獨自開工時，一名男子闖入亮出一把30厘米長廚房刀，指嚇她打劫，在她表示無錢後，男子無奈奪門而逃。執法人員經調查後，相信兩案屬同一男子所為。

昨日(29日)下午2時許，案發的私人屋苑當值保安主任，發現涉案男子再度在附近出沒，遂暗中尾隨及報案，人員到場後在海怡半島商場一間快餐店內，以涉嫌「行劫」拘捕一名28歲男子，在其斜孭袋內檢獲涉案的廚刀及剪刀。據悉該男子報稱醫院接線生，相信獨立犯案。

另外，昨日一名56歲男子上班時接獲騙徒來電，聲稱是其兒子及涉及一宗刑事案件被捕，要求支付3萬港元保釋金，並表示會委託朋友代收保釋金。醒目男事主知道遇上電話騙案而報案。葵涌分區執法人員隨即進行埋伏，至下午2時許，拘捕1名前來取錢的34歲本地男子，人員即以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕他。被捕男子報稱運輸工人，正被扣留調查。