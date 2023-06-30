涉向求職者索賄代爭高薪酬　資訊科技公司前主管被判監1個月3周

廉政公署早前落案起訴一名資訊科技公司前人力資源部主管，控告他涉嫌向3名求職者索賄，以助對方取得較高月薪，被告早前承認3項代理人索取利益罪，今(30日)被九龍城裁判法院裁判官葉啟亮判處監禁1個月3星期，裁判官直指案情嚴重必須判監。

34歲的被告陳鎮波，是毅進科技有限公司(毅進)前經理，原被控5項代理人索取利益罪名，他承認其中3項控罪，其餘兩罪則獲不提證供起訴。辯方求情時指被告現已有新工作，且獲現任僱主支持，而涉案僱主亦有向法庭發信對被告作正面評價，故希望可判社服令。裁判官認為案情嚴重，須判處阻嚇性判刑，並認為案件並無特殊情況判處社服令。裁判官考慮到被告情況，以每罪監禁3個月作量刑起點，減刑至共監禁1個月3星期。

案情指被告於2020年8月至11月期間接見3名求職者，涉及工程師及客戶服務員兩個職位。被告向該3名求職者表示，可以協助他們向毅進取得較高月薪，並向他們分別索取500港元、3,000港元及一筆沒指明金額的賄款，但遭3人拒絕。

案件編號：KCCC 2555/2022