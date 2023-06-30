財會通過學生貸款免息延遲還款一年　拖欠還款個案惹關注

政府表示疫情對香港經濟造成沉重打擊，希望在經濟復蘇之際，為學生貸款還款人提供進一步援助，以紓緩他們的財政壓力，立法會財務委員會今（30日）討論把學生資助計劃下現時免息延遲償還貸款的安排，由2024年4月1日再延長1年至2025年3月31日，相關行政費一年為2800萬元，項目最終獲得通過，惟有議員表達希望當局統計部分拖欠還款個案的原因；亦有議員指可透過其他方式幫助學生。

多位議員關注拖欠還款個案的原因，以及當局追討欠款的方式。議員吳傑莊指，現時共有7200個帳戶拖欠還款，涉及2.63億，詢問當局在展開法律追討的同時，有沒有統計原因，而其中更有300人申請破產；議員李鎮強也詢問未償還人士中有否涉及移民情況。教育局副局長施俊輝回應指，當局一直有主動聯絡貸款人並提供協助，不同的教育階段也會有理財教育；在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤指破產的學生往往因個人理財問題，而非因學生貸款，施又表示根據2021-22學年，入息審查的貸款每月平均還款額420元，免入息貸款平均每月720元，可見絕大部分人不會因學生貸款破產，惟因拖欠的情況各有不同，拖欠人通常不會向政府解釋理財情況，遂難以尋找原因。

另外，也有議員要求當局「行多步」，議員楊永杰表示，若學生因找不到合適工作而無法償還，當局應轉介勞工處，或協助職業規劃、甚至可讓他們前往內地工作，議員蘇長榮也指可建立綜合平台處理審查數據，施回應指同意可以「行多幾步」，也會想不同方法協助學生。