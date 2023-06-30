童樂居虐童案　50歲前員工罪成　押至7.14判刑

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。事件至今共34名女職員遭起訴，其中1名被告被指在院舍襲擊4名幼兒，被控4項虐兒罪。該被告否認控罪，案件早前於九龍城裁判法院經審訊後，裁判官余俊翔今日(6月30日)裁定被告面對的4項控罪均罪成。余官表明不接納辯方說法指被告的行為只為管教該些幼童，並認為該些行為毫無必要，且令幼童承受不必要苦楚。余官決定先提取被告的背景報告，並押後至7月14日判刑，期間被告須還押，並表明很大機會判處被告監禁。

明日(7月1日)將屆51歲的被告陳綺雯否認4項控罪，4名事主分別為2歲男童B、2歲女童V、3歲男童F，以及1名不知名兒童。控罪指被告於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街香港保護兒童協會內，身為年滿16歲而對涉案事主有管養及照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略4名事主。另外，本案被告亦有其他控罪將於區域法院處理。

控方案情指被告在案發時間，曾拍打涉案幼童頭部使其失平衡，有部分事主曾跌倒。被告亦曾在事主如廁時，快速拉扯其手臂致其大哭等。辯方則指被告的行為只因事主等有不恰當行為，為管教他們而作出。但裁判官觀看相關片段後認為眾事主並無任何不恰當行為，並認為即使被告要糾正事主行為，其動作亦屬不必要，且非意為或疏忽造成。裁判官認為被告的動作屬襲擊，且會令事主造成不必要苦楚，故最終裁定4罪罪成。

案件編號：KCCC 422/2022