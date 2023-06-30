黃大仙信俗文化館明開放　特設電子求籤體驗

黃大仙信俗文化館明日起(7月1日)正式對公眾開放，嗇色園另推出全新的「黃大仙文化•深度遊」，訪客可經由網上或即場登記方式訪館。嗇色園主席馬澤華表示，文化館早於2021落成，惟礙於疫情關係，一直只能有限度開，眼見疫情消退，特於今日(6月30日)舉行開幕禮，推出新景點吸引旅客訪港，以推動本港旅遊業復甦。

文化館設有多個展區，其中將展出數件常用道袍，市民可以透過互動遊戲體驗穿上道袍；館方亦展出寺內的常用法器，例如用來傳召官將的令牌，以及潔淨壇場的水盂。此外，館內更設有電子求籤體驗區，讓市民理解籤文典故。馬澤華表示，文化館內容豐富，以現代科技透過多樣化互動形式呈現，以多角度向公眾介紹黃大仙信俗與道教傳統文化的不同面向，適合任何年齡人士參觀。

馬續說，市民或旅客來到黃大仙祠後，既可參神問事，又可透過文化深度遊，認識參神背後的信仰文化。嗇色園表示，為了讓公眾認識背後蘊涵的歷史文化，園方自2021年起推行導賞員培訓計劃，至今已完成3屆，培訓出近180位導賞員，包括黃大仙祠道長、義工，以及更有嗇色員屬校老師和學生等。