考察電動車超速充電設施　葛珮帆指內地經驗值得借鑑

港府近年積極推動新能源運輸，然而充電樁不足問題仍然是其中一個短版。議員葛珮帆日前聯同黨友及業界代表，前往深圳考察電動車充電技術及設施的最新發展，並指內地發展電動公交的成功經驗，值得香港借鑑。

葛珮帆認為要推動電動車，前提是須有完善的充電設施配套，不過本港快速充電設施卻非常不足，快速充電樁少且增幅緩慢，4年僅增500個，截至去年底全港不足1000個，嚴重影響市民換電動車意欲。而他們所參觀的深圳南山科技園立體鋼結構公交車庫，車庫內採用3組9層垂直自動升降設備，能做到一鍵式車輛智能存取和最優化停車。立體公交車庫共設50個公交巴士停車位和充電設施，並在地面增設16個電動巴士充電車位。立體車庫較傳統停車方式，土地利用率提高近6倍；項目具備超高運行效率，每輛巴士進出庫時間只需要2.9分鐘，有效緩解當區用地緊張、公交車夜間停車難、充電困難等問題。

另外，龍華區有新的超快速充電站考察。充電站採用最新研發的600kW液冷超充技術，充電設施功率一小時能夠充600度電，電池容量為50kWh的新能源車，在600kW的功率下，只需要5分鐘就可以完成充電。

葛珮帆建議港府研究引入上述的多層式電動車泊位充電設施，以更低建築成本，較短建造時間，盡快解決充電困難問題。