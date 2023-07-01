教大委任鄭美紅為學術副校長　今年9月履新

香港教育大學宣布，委任鄭美紅為該校副校長(學術)，由今年9月1日起生效，任期3年。鄭美紅現時為教大協理副校長(學術事務)暨教務長及教師教育講座教授。

教大校董會於去年10月成立遴選委員會及後委任招聘諮詢公司，經過逾半年的全球招聘過程後，決定委任鄭為下任副校長(學術)，而現任教大學術及首席副校長李子建於同月出任教大校長。

鄭於香港大學取得動物學一級榮譽科學學士學位，及後以優異成績取得教育文憑，並完成教育碩士學位。她1990年加入柏立基教育學院，開展教育事業，她積極參與本地教育工作，曾獲委任為大學教育資助委員會轄下的質素保證局評審員，以及香港學術及職業資歷評審局機構評審成員及專家。她亦曾於考試及評核局，以及教育局課程發展議會出任委員及學科委員會成員、海事博物館的教育委員，以及教大校董會教務委員會代表。

鄭先後出任教大多個學術領導職位，包括署理文理學院院長，副院長(課程)，系主任及課程總監等。2010至2011年間，鄭教授獲委任為牛津大學教育系的專業教育教授，以及該大學凱洛格學院管理機構的院士。她於2012年起出任教大協理副校長(學術事務)暨教務長，帶領學術團隊過渡至334學制，並實踐教大的學術策略，包括拓展多元學科、檢討課程及學習框架，以及制定收生策略。