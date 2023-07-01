東方日報A1：5法定機構年花920億　合併廢除方符效益

政府開支龐大，但法定機構包括醫院管理局、強積金管理局、平等機會委員會、個人資料私隱專員公署及競爭事務委員會等年耗約920億元，其中花費最多的醫管局，不但曾被轟「肥上瘦下」、醫療事故頻生，個別法定機構更被大鬧是「大花筒」、成效低，甚至是「無牙老虎」。外界有聲音批評該等法定組織的實際作用不大，有學者亦認為有關機構的工作成效、指標不明，疊床架屋，浪費公帑，建議當局設立監管機制，性質相似的機構可考慮合併，若難以合併，則直接廢除一了百了，藉以提升職能及節省公帑。

法定機構各有弊端，例如醫管局，不但公私營協作做不好，多間公立醫院更接連發生事故，包括醫療儀器掉落、冧手術燈及冧石屎等，由於醫護人手短缺，不單止專科門診排期長，急症室亦長期逼爆，及至近期竟發生病人等到死悲劇，引起廣泛關注。

醫管局「肥上瘦下」的問題亦備受關注。根據2020至2021年度年報，醫管局5名最高薪酬行政人員薪酬總額約2,880萬元，較上一個年度增加約60萬元，其中該局行政總裁高拔陞加薪7%，年薪高達616萬元，兩名下屬也直逼600萬元。香港病人政策連線主席林志釉當時就提到會關注是否有「肥上瘦下」的問題，「如果全體加幅一樣，是無可厚非，但如果高層的加幅高於低層，就應該要有合理解釋」。

在積金局方面，強積金制度一直被批欠缺彈性，回報無保證、行政費高和退休保障不足等弊端，為人詬病。議員謝偉俊早前更在立法會大會發言期間舉起《東方日報》頭版報道，批評強積金推出至今得個吉，認為強積金可用來購買醫療保險屬於槓桿效應，又形容選擇權及透明度嚴重不足，質問當局究竟強積金蠶食多少錢，以及成本效益，而他更擬在立法會大會提出「廢除搵笨強積金」的議員議案跟進。

平機會則屢被批「大花筒」，徒具外殼，高成本低效能，審計署近日發表報告更指平機會調查個案的時間太長，最誇張有個案需時近3年才完成，僅得4宗、即16%個案擬備調查計劃，同時又揭發平機會裝修超支，用9.5萬元採購辦公室會議桌。當時就有議員直指平機會作為公營機構，花近10萬元購買會議桌「聽落好怪」，又認為逾千日處理投訴「肯定有問題」，促進一步解釋。有學者直指平機會花費大量公帑卻工作低效，認為要高層換人才能整頓文化。

壟斷、合謀定價等行為令普羅市民利益受損。競委會成立目的主要是用作宣傳、向市民教育禁止妨礙、限制或扭曲在香港的競爭的行為，以及禁止大幅減弱在香港的競爭，但過去多次被指是「無牙老虎」，加上調查及搜查權力不足，有意見認為必須擴權提高效率。

私隱署過去亦被指是「無牙老虎」，其後當局修例將「起底」刑事化，但自前年生效，直至今年2月28日，公署共進行了16次「起底」拘捕行動，拘捕16名人士，其中5人被提出檢控，當中3人被定罪。由於檢控成功率極低，被質疑阻嚇力不足。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指有關機構獨立於政府，往往會出現「獨立王國」的情況，即無王管，包括工作成效、指標不清不楚，「啲錢唔知點用」，導致疊床架屋，浪費公帑，建議政府設立監管機制，邀請有公信力的人士加入，評核工作成效，做得差便要問責，甚至處理涉及上述部門的投訴，避免機構敷衍塞責，但市民投訴無門的情況出現，浪費納稅人金錢。他又建議，性質相似的機構，可考慮合併或整合重組，若難以合併，又實在「冇嘢做到」，則要思考有否存在的必要，可直接廢除一了百了。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：