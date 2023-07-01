公屋平均輪候時間5.3年　黃碧如竟稱房屋政策成效不錯

公屋平均輪候時間長達5.3年，距離3年上樓目標仍遠，但房委會資助房屋小組主席黃碧如竟稱，今屆政府上任一年來的房屋政策成效不錯，推出簡約公屋、樂建居等，亦有打擊濫用公屋，認為解決本港房屋問題正向好的方向發展。

黃碧如在電台節目稱，簡約公屋的成本包括了基建等費用，而基建設施可長期使用，計及有關效能，成本其實不算太貴。香港作為富裕社會，仍有大批劏房居民，情況並不理想，如果簡約公屋能夠幫助劏房居民改善居住環境，亦是應該要付出的社會成本。

政府推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，黃碧如相信「樂建居」項目能夠吸引發展商參加，政府每次推出綠置居、居屋，都有很多人申請，反映有一批潛在需要的市民，加上發展商協助興建社區設施可獲扣減地價，相信有助吸引發展商參與。

社區組織協會副主任施麗珊則希望當局推出更多措施照顧劏房居民。她接觸到有意申請簡約公屋的居民，部分人擔心位置偏遠，亦擔心租住年期太短，萬一住兩年後要搬走，要額外承擔搬屋費用、轉工轉校等問題。若當局承諾讓居民租住簡約公屋直至公屋「上樓」，她相信會吸引更多人申請。

施麗珊又稱，現時政府限制簡約公屋的申請人要輪候公屋3年或以上，令到很多居住在劏房等不適切住所，但未滿輪候公屋3年的居民，未必符合申請資格。她建議當局應該讓輪候公屋3年或以上、居住劏房的人優先申請簡約公屋。