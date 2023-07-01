網上投資騙案一周91宗涉款4300萬　有男子痛失270萬

過去一周執法部門共接獲91宗網上投資騙案，總損失逾4,300萬港元，當中接近一半案件均源自白撞WhatsApp訊息。其中一名男子日前透過白撞WhatsApp短訊結識陌生網友，誤信對方介紹的假投資平台，下載一個名為「A股通」手機應用程式去投資內地證券，兩個月內總共投放近270萬港元至對方戶口，其後對方以不同籍口拒絕提現，才驚覺中伏。

截至昨日(30日)，最近一周發現6個假投資應用程式或平台，包括wtcbauc[.]vip、daslub[.]com、mtnldt[.]com、wtndsk[.]vip、jushan[.]xyz，以及blackhcoin[.]com。

大部分有伏平台都擁有以下特徵，包括在搜尋器輸入平台網址，並在前後加上雙引號（“ ”），只有零聲搜尋結果；在域名工具（如 who.is）輸入平台網址查找註冊資料，發現只註冊了極短時間；平台欠缺公司地址、電話、電郵等資料；網址域名古怪、延伸冷門（如 .xyz、.vip）；利用桌面電腦瀏覽網站，界面比例和設計出現異常。