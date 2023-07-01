7.1假期多項優惠　博物館電車輕鐵等免費　逾千食肆七一折

今日(1日)為七一假期，市民可免費乘搭本港多個公共交通工具，當中包括電車、港鐵輕鐵及港鐵巴士。至於九巴及龍運巴士，12歲以下小童今日和明日(2日)拍小童八達通都可以免費乘車。而康文署設施，轄下各場館於今日都免費入場，亦有逾1,000間食肆提供指定七一折優惠。

市民於今日出行享有免費乘車優惠，乘客進出輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費；早上在輕鐵站張貼告示，提醒市民毋須拍卡，有長者對此優惠感到開心，認為可以節省車費，並會因免費乘車而到不同地方逛街吃飯。也有市民帶兒子轉乘港鐵巴士出行，指出若港鐵其他路綫都提供相關優惠就會更好。

電車兼夾天星小輪等航線免費，包括來往尖沙咀及灣仔的天星小輪航線、富裕小輪水上的士四條航線，吸引市民過海乘搭。有居住深水埗的市民指較少來港島，過往從未搭過電車，因應免費特意帶同子女乘搭。12歲以下小童，今明兩天乘搭九巴或龍運巴士，拍小童八達通可免費。

康文設施方面，市民可免費使用康文署的籃球場和網球場，每人可免費預訂1節，有家長指與老師一同安排，提早一周預約羽毛球場和籃球場，予小朋友使用；科學館、太空館、文化博物館，部分展覽免費參觀；西九文化區M+博物館不用預約即可直接進入；故宮文化博物館7個專題展覽，同樣免費開放，不過就需要事前預約，有市民就以為可不用預約就可免費入場，最終仍需要自費參觀，對此感到失望和不滿。超過1,450間食肆，包括連鎖快餐集團、茶餐廳、酒樓等，指定套餐或食品有七一折或特定優惠。另市民在魚類或蔬菜統營處購買特定產品，亦有71折。