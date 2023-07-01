今早逾40輛港車北上　林世雄稱流程大致暢順　會協調申請程序

港車北上今日(1日)終於實施。中國香港汽車會今早於亞洲國際博覽館舉行「港車北上啟動禮」，逾50架汽車在場內展示，不過因大部分車主未能趕及成功申請「港車北上」，故原先的大型汽車巡遊亦已取消，場內部分汽車會以「港車北上」自行到內地，其餘部分汽車為中港車牌自行北上。運輸及物流局局長林世雄表示，開放「港車北上」的第1小時已有11架車成功過關，直至今早10時增至41架港車北上，認為流程大致暢順，就申請程序有困難，林指政府會持續與內地部門溝通以協調情況。

林世雄表示，今日會與汽車會一同體驗「港車北上」到珠海。對於不少車主因應保險及驗車問題未能成功趕及今日出發，他指港車北上涉及車輛通過兩地口岸，故車主申請資料需齊備，驗車及保險方面亦可抓緊時間；就有申請者指無內地電話難以提交申請表格，林稱政府與內地部門有緊密溝通，會就各方意見再做協調。

「港車北上」截至前日(6月29日)僅約440人完成申請，惟北上需要提早至少兩天預約，不少昨日(30日)才獲批的車主未能趕及一嘗「頭啖湯」滋味，最後僅有130名車主能趕及體驗新措施。成功申請「港車北上」的鍾先生從事媒體行業，他稱平常兩三個月會到內地一次工作，以往亦有在內地開車遊玩的經驗，希望申請以後有更多機會開車北上遊玩。申請流程方面，他指由6月1日起，約花了20日才申請完成，坦言在上載文件方面有難度，因內地網頁較難使用，不太明白操作。

65歲的劉先生則以原本的中港車牌參加典禮，並自行北上到珠海。他表示，今天打算與親朋好友到珠海旅遊一日，明天返港。他原先打算以其古董車申請港車北上，由上月10日開始申請禁區紙，至今暫未收到回覆，只好安心等候，故只能以平常工作用、已有約5年的中港車牌車輛到珠海遊玩，他又坦言原先因應巡遊，由汽車會安排申請的「港車北上」車輛中，「唔超過10個趕得切(申請港車北上)」，笑言「抽到(港車北上抽籤申請)都唔一定去到。」

在內地開車已有逾10年經驗的許先生滿面笑容，笑稱自己「未出發先興奮！」，不過坦言未能趕及申請「港車北上」，故只能以中港牌照的汽車北上遊玩。他指自己經營服裝設計生意，平常多到內地工作，主要逗留廣州，相信日後成功申請會到內地旅遊及工作會更方便。