Google稱有手令才移除反修例歌　孫東：就用法律解決

反修例歌曲《願榮光歸香港》(Glory to Hong Kong)近年於各個不同平台傳播，律政司司長於上月5日入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台傳播該歌曲，並要求下令Google移除32條以不同語言或方式演繹《願榮光歸香港》的YouTube影片。創新科技及工業局局長孫東今(1日)表示，Google提出必須要有法庭手令才會移除相關歌曲，故港府最終以法律手段解決。他又期望未來工作是要沿着創新科技發展藍圖的方向，落實在香港建立國際創新科技中心。

孫東在電視節目中指出，過去局方與Google交涉，已多次向Google反映把這些歌曲移除，但Google一直沒有接受局方的建議，對方又提出必須要有證明相關歌曲有違當地的法律，港府遂用法律手法去解決。他透露，Google本來想用這事件與港府打國際輿論戰，形容這場紛爭是他任局長一年以來較大的挑戰。

他又稱，港府希望把正確的國歌置頂，但Google對這個提議有強烈的反彈。既然Google提出了很多科技的原因不能置頂，港府便用科技手段去應對，前段時間通過網絡搜尋計劃，將正確的國歌資訊在搜尋的名單中推到前列。