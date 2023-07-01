赤柱一連兩日舉行南區週末市集　市民指政府優惠力度不夠

七一假期市民紛紛上街遊玩。赤柱海濱長廊一連兩日（7月1和2日）舉行南區週末市集，市民能夠免費入場。不過，大多市民都認為政府優惠不夠，其中市民陳先生指政府在特別日子才做活動，形容是「小恩小惠」，應經常舉辦，尤其給基層多點幫助補貼，又表示派消費券比派現金好，因現金可能做其他用途，但消費券一定會用來消費。雖然知道食肆有優惠，但他還沒決定要不要在外面吃。

另一市民賴先生亦覺得政府優惠力度完全不夠，交通只有電車免費，而自己搭小巴來赤柱要花費30多元，認為政府應推出更多優惠。他又稱完全不知道食肆有七一折優惠，又指現在物價很貴，若政府多派點錢當然好了。有市民更直言話政府要做就做全部，隧巴完全無優惠，「做啲又唔做啲」。

市民李小姐表示來赤柱市集乘坐交通工具全部都要「自己畀錢」，即不會搭地鐵接駁巴士，又不會搭電車，完全享受不到優惠，一開始以為地鐵有打折，後來才知是接駁巴士才有。雖然物價攀升，但她表示不一定政府派錢才是最好，應把資源給最需要的人群。

食肆赤柱小館的劉生則坦言通關之後，生意有好轉一些，但覺得七一假期生意與平時沒有什麼分別，希望政府做「多啲嘢刺激下市道」。