空運汽車傳動軸藏1600萬元K仔　海關拘兩提貨收貨男子

香港海關機場科人員於周三(6月28日)，發現一批由德國運港、報稱汽車零件的230公斤貨物，寄貨公司屬於首次空運貨物到香港，但根據提貨人的公司及地址，懷疑該提貨人公司無實質性業務，同時根據以往經驗，亦發現有犯罪分子利用金屬零件及儀器作收藏毒品，因此揀選了該批貨物進行清關檢驗。

關員發現該批貨物共有14支已使用過、較殘舊的汽車傳動軸，經仔細分析後，發現該寄貨公司只會出售全新汽車產品，並無出售二手產品。因此關員除進行X光機掃描外，更以高穿透性電腦掃描，得出一個更加清晰的影像，發現其中12支傳動軸有可疑影像，部分傳動軸表面亦有曾經接駁燒焊痕迹，更加懷疑裏面存有違違品。關員利用爆破工具切開其中1條傳動軸，發現內有白色晶體，經檢驗證實該些白色晶體對氯胺酮(K仔)呈陽性反應，最後在12條傳動軸內起出約30公斤懷疑氯胺酮，市值約1,600萬港元。案件隨即交海關毒品調查科跟進，並展開監控遞送行動。

至昨日(6月30日)，一名男子到機場空運貨站提取該批汽車傳動軸，並將其送往屯門區後，再接觸另一名男子，其後二人再將傳動軸送至一村屋單位。進行監控的關員見時機成熟，立即拘捕該兩名分別42及35歲男子，他們報稱司機及運輸工人。該名35歲運輪工人已被暫控一項「企圖販運危險藥物」罪名，案件將於周一(7月3日)到屯門裁判法院提堂，該名42歲司機則獲准保釋候查。

海關表示，被捕運輸工人聲稱替不知名朋友人收貨，沒有收取任何酬勞，被捕司機則日薪工作，不排除幕後有集團操控二人販毒。另外，販毒集團相當狡猾，突然取消了周四(6月29日)的提貨預約，且於翌日早上趁空運貨站一開門，即場登記提取貨物，企圖逃避海關追查，惟最終也被海關搗破。