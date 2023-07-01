車Cam直擊：的士「掉頭」直剷行人過路處　無視安全險撞路人

本港道路設計多盲點及斜坡，但司機切勿一時貪快，無視交通規則隨意轉彎。有車主近日在社交平台上傳一段車Cam影片，可見一輛新界的士(綠的)在粉嶺皇后山邨落客後，司機無視安危及附近路人情況，竟將車輛直接「掉頭(U Turn)」及剷上行人過路處，差點撞上當時正走近過路處的市民。

片段拍攝於昨日(6月30日)晚上8時半，片初可見，一名婦人從綠的落車後，綠的司機隨即打燈掉頭，惟其車輛直接剷上行人過路處。適逢當時有推着BB車的「一家大細」正使用過路處，綠的掉頭時險撞上他們，所幸該家人及時避讓才沒有發生意外。惟綠的掉頭行為被正要駛入屋邨的車輛車Cam拍下，事主見到亦不禁在貼文中直言：「的士佬，你有料」。

雖然事件上未有人受傷，但片中的士司機的駕駛態度引來其他網民批評，「有人企喺度都咁轉，真係唔隊佢都唔係人」、「留晒位畀佢，佢都唔倒車走」。其實，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。