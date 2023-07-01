油尖旺藥房珠寶店員「等運到」　市民：未見舖頭大肆宣傳7.1優惠

七一假期適逢周末，旅遊區的尖沙咀依舊人流如鰂。雖然零售業界與餐飲業界同時舉行「香港開心購物節」與7.1折等優惠活動，但市面眾多店舖未見貼出相關優惠，有市民坦言不知有71折扣。東網記者於下午2時到尖沙咀、油麻地及旺角一帶視察，尖沙咀名店區附近人頭湧湧，部分旅客手持一袋二袋紙袋，看似回復疫情前熱鬧的光景。不過，仔細看附近的藥房、個人護理店及珠寶店等，內裏未有擠滿旅客，店員看着門外「等運到」。

記者從尖沙咀，沿彌敦道向旺角出發，沿途數百間店舖中，於店外貼出7.1優惠或購物節獎賞推廣的店舖甚少，十指可數，未見大肆宣傳。市民曾先生表示，不知道今日有71相關的折扣優惠，於店舖未見大型宣傳，店員亦未提起。他坦言，自己並非經常留意優惠攻略，或因此錯失購物良機。剛於麥當勞用膳的譚先生亦說，不知道麥當勞做吉士批折扣，店內亦沒有張貼宣傳，又說即使有優惠，但未必會吃。李女士亦說無留意71優惠。

「香港開心購物節」今日起連續2個月展開，150個品牌、約6,000間商店提供折扣優惠；飲食界亦召集超過1450間食肆，包括連鎖快餐集團、茶餐廳、酒樓等，推出指定套餐或食品有71折或特定優惠。其中，有快餐店推出11港元兩個菠蘿吉士批優惠，較原價10港元1個便宜；某超市亦推出買滿350港元減18港元等優惠等。