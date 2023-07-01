推71折優惠出力吸客谷生意　惟商戶呻店內冷清　客量與平日相約

今日多個零售業推出71折等優惠活動，出力吸客谷生意。東網記者今午於油尖旺一帶視察，雖則人頭湧湧，但商戶表示店內冷清，即使大做7.1折扣，仍不見街坊、旅客掃貨，整個早上客量與平日差不多；又說開關後生意一直未如理想，

佐敦一間家品店雖然於門口、店內貼滿71折優惠，店員亦落力介紹風扇等家電。但店員明叔呻今日仍是很靜，未見街坊、旅客掃貨，整個早上客人量與平日差不多，相信今日天氣不穩，旅客未必願意周圍行，寧願於商場內消費；街坊則不外出。他又說，縱使已經通關，店舖與高鐵西九站距離又不自太遠，但旅客人流仍差很遠，估計旅客疫下生活習慣已改變。藥妝店員黃先生則說，今日貼滿71優惠下生意較平時周末多，除了旅客，本地人也有買維他命、保健品等。

食肆的優惠較多人留意，佐敦稻香茶居經理陳女士則表示今早接獲數十個電話查詢7.1套餐優惠，3,688港元有鮑魚、龍躉斑食，但由於天雨，未有太多人即時訂位，晚市未坐爆，預料生意與平日周末差不多。而快餐店收銀員表示，71折優惠深受歡迎，眾多人特意轉食海南雞等優惠套餐，又笑言「有大把雞」，相信能滿足需求。