港大疑現校園欺凌　男宿生遭壓倒按頭　迫聞「臭腳」拖鞋

校園欺凌時有發生，無奈卻一直屢禁不絕。日前網上討論區就流傳多張疑於大學宿舍內拍攝的影片截圖，驚見一名男生至少遭到4名男宿生施壓，動彈不得，期間有人手拿「拖鞋」，強迫該名男生嗅聞，甚或有1人更直接伸腳放於男生的臉上。而該名被壓制的男生則一直緊閉嘴巴，並使出渾身解數，試圖躲開面前的拖鞋。最後，有「眼利」網民則認出，事發宿舍疑為香港大學宿舍孫志新堂，東網正就事件向港大查詢。

日前網上討論區有網民以「港大hall疑再現欺凌，強迫堂友聞臭腳拖鞋」為題發文，上載數張圖片截圖，並聲稱是拍攝者自行將影片分享至社交平台，以致事件被曝光。從圖片所見，男事主上身赤膊，在宿舍房間內被至少4名男宿生壓倒，期間有人緊捉其雙手，有人則按着他頭部。

男事主最終動彈不得，更遭1名身穿酒紅色上衣及黑色短褲的男生提起右腳，放於自己臉前強迫嗅聞。從另二張圖片則看到，除遭到強制聞「臭腳」，更有男宿生手持拖鞋，強迫男事主嗅聞。至於事主則狀甚痛苦，更看似不是自願，早已超出「玩吓」範圍，期間只一直緊閉嘴巴，並轉頭試圖避聞拖鞋。

貼文引來大批網民討論，有「眼利」的網民從圖片中的宿舍裝潢推斷，認出涉事宿舍疑為港大賽馬會第二學生村的孫志新堂。事件負評如潮，網民紛紛指要找出照片中疑似欺凌者的真實身份，並批評「呢啲唔理人consent嘅欺凌行為，放落社會喺侵犯人嘅罪惡，放喺政府咪專權！」，又指事件嘔心，反問欺凌者「會唔會平時聞人哋對拖鞋當娛樂？」；又有網民認為港大宿堂文化惡劣，批評「都2023年啦，仲有呢啲濕X仙制」，「被欺凌者分分鐘成世陰影」等。