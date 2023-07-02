市建局參建過渡性房屋「仁愛居」月中入住　410伙均設明廁梗廚

基層住屋需求殷切，市建局參與由仁愛堂負責營辦的元朗洪水橋過渡房屋項目「仁愛居」，協助管理項目的規劃和設計，以及相關的建造工程。市建局行政總監韋志成今日(2日)發表網誌，表示今年6月底完成「仁愛居」所有工程及驗收工作，取得政府發出的「入伙紙」，預計在本月中開始，仁愛堂將陸續安排合資格的住戶入住，以協助已輪候公屋超過3年的基層市民，在等候編配單位期間改善居住環境。同時，市建局在參與過渡房屋項目的工作亦告一段落。

「仁愛居」步行約3分鐘便可到達輕鐵洪水橋站，屬兩座樓高4層、由「組裝合成」方法建造的過渡房屋項目，合共提供410個單位，將在本月初交予營辦機構仁愛堂。市建局團隊在過渡房屋項目首次採用「橫向型」佈局，盡用牆身空間開設窗戶，可以讓單位更「光猛」，並加強天然通風。以一個實用面積約286平方呎的三人單位為例，「橫向型」單位總窗戶面積約50平方呎，是「直向型」單位的3倍。

另一方面，每個單位亦設置圍封式廚房(俗稱「梗廚」)，有加強阻隔油煙和減低出現家居意外的風險，「梗廚」亦毋需在單位內安裝煙霧感應器及消防花灑頭等裝備，既省卻安裝消防系統及驗收時間，亦免卻消防年檢費用，節省成本。同時，單位廁所設有窗戶以加強通風並引進陽光照射。

團隊亦在項目應用闊度達2.8米的預製組件，令單位內籠在扣除牆身厚度後約2.5米闊，與一般公屋單位廳與房之間的闊度相若，方便住戶放置家具。團隊將各樓層的走廊擴闊至1.5米，為住戶提供更寬敞的通道，亦能加強自然通風；而在每座大樓地下設置地下大堂、保安崗位和信箱，為住戶提供基本的屋苑設施。

按照合作協議，「仁愛居」項目的營辦機構仁愛堂，需就項目的協調和管理工作，向市建局支付費用；然而，市建局早前決定將該筆原本收取的費用回饋社會，悉數用於項目上，包括委聘顧問進行技術研究，以便提交規劃申請；以及在公用地方加入智慧元素，為住戶提供6項公用和社區設施，包括在項目大樓排水管的天台排氣喉，安裝紫外光消毒殺菌裝置；在戶外添置多部「太陽能滅蚊機」，加強防蚊和滅蚊工作；以及在公共走廊則裝設超過100部吹風機，加強空氣流通；在兩幢大樓之間的地面空間，提供綠化和休憩設施，供居民享用。而仁愛堂亦撥出額外資助，免費為住戶提供電磁爐、電熱水爐，以及窗口式冷氣機等家電配置，減輕基層住戶的經濟負擔。

市建局與仁愛堂希望為住戶建立一個睦鄰互助的關愛社區，在其中一座住宅大樓旁，興建一個面積約50平方米的多用途活動室，讓仁愛堂可為項目內的基層住戶，提供各類型的社區支援服務，包括舉辦文娛康樂活動、技能增值工作坊、就業輔助和食物援助等。活動室外設有共享雪櫃、食品存放區，以及提供區內職位空缺資料的佈告板等，凝聚居民力量，發揮互助精神。而「社區苗圃」就有助推動住戶一起種植，建立更緊密社區關係。