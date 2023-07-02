租管條例生效濫收情況不見改善　75%受訪租客水價高於最高定價

本港有逾22萬人正租住籠屋、板房及劏房等惡劣環境居所，然而踏入7月，炎夏之下的水電用量定必增多。社區組織協會今日(2日)公布一項調查發現，水務及租務管制條例生效後，租客被業主濫收水電費的情況亦不見改善，約75%租客水價高於水務署最高定價。組織促請當局長遠盡快落實每戶安裝獨立水電錶，確保公平水電收費。

社區組織協會今年5月至6月期間，訪問了376個租住劏房、板間房及天台屋的住戶，並透過其租約或近月租單，以了解水電收費情況。調查發現，條例生效後，91.2%出租者未有向租客出示水電費單，逾95%租客更不是直接繳付水電費用予水務署或電力公司。至於在非定額收費的受訪者中，仍有約75%人水價比水務署最高定價的11.97港元為高。

調查又發現，80%受訪者表示不知道水務署及電力公司如何定價水電收費，故有約45%租客表示難以判斷自己有否被濫收水電費用情況出現。雖然濫收水電情況未有改善，但調查亦發現只有3.6%人會向政府作正式投訴，餘下逾95%人卻選擇啞氣吞聲，大多數受訪者表示擔心舉報後會影響租住，或被業主加租算帳。

社區組織協會副主任施麗珊建議政府發放能源補貼，減輕水電費開支，並直接豁免只有食水接駁大廈內的住戶首30立方米水收費。此外，政府應延續及恆常「改善家居援助計劃」及「N無津貼」。政府、水務署及兩電亦要互相配合，主動巡查劏房違規情況，長遠落實每戶安裝獨立水電錶，以確保公平收費，最後促請當局盡快制訂「滅劏」時間表。