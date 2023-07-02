販管隊明起裝備隨身攝錄助執法　不具舉證價值片段31天後銷毀

為加強對市民亂拋垃圾及店舖阻街的阻嚇力，政府早前建議提高相關的定額罰款，分別由原來的1,500港元增至3,000港元和6,000港元，相關的條例草案的立法會法案委員會已完成審議工作，月中將在大會上恢復二讀辯論。然而，以往執法人員在進行執法行動時，均曾遇到不少阻力，如市民及店舖或因不滿而拒絕合作，甚至對執法人員作出威脅等行為，就此食物環境衞生署今日(2日)宣布，為協助前線人員更有效履行職責及保障市民和人員的安全，轄下各區小販事務隊明日(3日)起會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機，以助執法工作。

食環署表示，署方致力規管小販的販賣活動及打擊店舖非法擴展營業範圍，並透過採取執法行動，減低違規販賣和店舖阻街造成的滋擾和阻礙，就此各區小販管理主任職系人員將於7月內陸續配備隨身攝錄機，在執行職務時會按需要記錄現場情況，以提升蒐集證據的能力及精準度，為日後的調查工作提供實用資料。

發言人續指，在執行職務期間，小販事務隊人員會將隨身攝錄機掛於身上當眼處，並在公開及具透明度的情況下使用。如遇到突發或衝突事件及認為有需要攝錄有關情況時，人員在合理可行的情況下，會在開始錄影前預先告知被攝錄人士，以保障市民和人員的安全及減低工作風險。署方指出，已參考相關執法部門使用隨身攝錄機的經驗，並制訂清晰的執法指引及為前線人員提供培訓；而署方在處理有關攝錄資料時，會確保符合《私隱條例》的規定，並訂定了銷毀守則，即錄影片段如不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毀，以確保不會儲存過量的個人資料。

此外，立法會《2023年罰款及定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(雜項修訂)條例草案》法案委員會早前已完成審議的工作，並且不反對恢復《條例草案》的二讀辯論。就此政府當局已擬在本月12日的立法會會議上恢復《條例草案》的二讀辯論。