升旗禮步操學警頻出錯　提早舉槍「左手左腳」

昨日(7月1日)為七一假期，政府於灣仔金紫荊廣場舉行升旗禮，多個紀律部隊派員進行步操儀式，場面莊嚴。不過，隆重的儀式過後，東網今日(2日)接獲消息指，升旗時間遲了15秒，警方學警在過程中頻出錯，包括有護旗方隊員提早舉槍，亦有人違反中式步操的步法，全程以「左手左腳」步操。據了解，升旗禮一向由受訓的學警負責，由於近年學警的步操訓練時數不足，導致今次醜態百出。

升旗禮有多個紀律部隊參與，護旗方隊是警察，儀仗隊伍入場次序是警察、懲教署、消防處、海關及入境境。升旗儀式開始時，銀樂隊先奏響樂曲，紀律部隊儀仗隊和步操隊，包括共有27人的護旗方隊，均以中式步操進場。護旗方隊由警察學院學警及教官組成，並由總操練及槍械訓練組一名總督察帶領。穿着白色制服的學員，井然有序地步出會場，護送國旗和區旗到旗杆位置，進行升旗禮。

不過，有熟悉步操的消息人士向東網反映，從片段中發現護旗方隊中有成員出錯，其中第四排、最右側的一名成員，在正步轉齊步槍動作時早了一步，令整個動作不一致，顯得突兀。此外，由各紀律部隊組成的儀仗隊陸續入場時，警方隊伍位列尾二排、最右側的成員，手腳方向左右掉轉，未能與大隊伍配合，影響步操的齊整及可觀性。東網正就事件向警方查詢。

事實上，香港在回歸後仍未撇除殖民色彩，各大紀律部隊繼續沿用英式步操，直至《東方》提倡要撥亂反正，去除戀殖改行中式步操，因此迎來重大革新，各紀律部隊陸續使用中式步操。經過多次報道倡議，至2021年2月有突破進展，解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊在香港警察學院舉行中式隊列培訓班，教授入境處、海關、警隊、懲教署及消防處等5個紀律部隊中式步操，近80名步操教官參與。其後在同年4月15日首辦「全民國家安全教育日」，5個紀律部隊均在其訓練學院舉辦開放日時，即場表演中式步操，吸引大批市民觀賞且豎指讚好。