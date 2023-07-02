政Whats噏：江玉歡獻出第一次　嚇窒陸瀚民

既然洗濕咗個頭，梗係要頂硬上喇！講緊係議員江玉歡呀！佢今日(2日)高呼話獻出第一次，當堂嚇窒咗另一名議員陸瀚民。

咪諗錯隔籬，江玉歡口中嘅第一次係開金口唱歌呀！老實講，議事廳內有唔少「歌手」，例如中西樂都好掂嘅工程界議員盧偉國，又有「立會男團」同「立記梅姐」，咁江玉歡唱功又點呢？

話說西貢區議員張美雄今日喺將軍澳地區度舉行音樂會，請咗林素蔚、江玉歡同陸瀚民幾位議員齊嚟助興，仲做埋表演嘉賓喺台上高歌。其實唔單止呢幾位議員，社福界議員狄志遠都有嚟捧場，但佢話唱歌唔係自己強項，今次就唔唱啦，但嚟緊會多啲練習，下次張美雄再請佢嚟就一定會唱，仲話「議員有承諾，承諾一定兌現」。咁大家拭目以待啦！

講番啲有唱歌嘅議員先，首先登場嘅係林素蔚，原來佢同張美雄係同學，張話都係第一次咁樣聽林素蔚唱歌，之前都無同佢「唱過K」。

跟住出場嘅係「立會男團」之一嘅陸瀚民，連續唱咗兩首歌，有板有眼。但估唔到見開大場面嘅佢，唱唱下都話有啲壓力喎。

點解會咁呢？原來係因為第一次公開唱歌嘅江玉歡，就係台下有博士班嘅同學攞住燈牌嚟支持佢。就因為見到咁多燈牌，搞到陸瀚民有啲壓力。

登登登櫈...，第一次公開唱歌嘅江玉歡出場喇！佢揀咗《邁向新一天》，話希望可以邁向新嘅征程。唔通係因為辭咗港鐵份工有關？作為東道主嘅張美雄就陪佢歌咗一首，一盡地主之誼。

唔單止議員，「中年好聲音」亞軍、將軍澳日出康城領都嘅街坊李佳亦同場支持活動，現場好多觀眾都係好支持佢嘅。

當區嘅立法會直選議員林素蔚同喺將軍澳有議員辦事處嘅狄志遠，出席西貢區張美雄嘅活動當然係理所當然啦。但作為選委會界別議員嘅陸瀚民同江玉歡，究竟又係因為咩事結緣呢？張美雄話喺一個聚會認識陸瀚民，當時佢就請陸幫手處理啲地區問題，估唔到對方一下就應承，第二日仲即刻實地視察，二人就因此結緣。

江玉歡就話喺因為見到將軍澳同康城一帶有好多屋苑，想幫下手處理大廈管理問題，所以就同張美雄有交流。不過其實將軍澳一帶帶好多同港鐵有關嘅大廈，作為港鐵法律顧問嘅佢，被問到關於利益衝突問題嘅時候就話「所以要唔做先得」。佢早前都公開話正係同港鐵商量緊解約安排，但強調無不快事件發生。