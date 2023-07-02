舊樓石屎剝落事故一宗都嫌多　議員促政府加快整合油旺重建

旺角道一幢舊樓今日(2日)下午發生外牆石屎剝落情況，一名司機被擊中受傷送院；而現場所見受塌石屎影響的區域主要為行人過路線，猶幸當時未有途人使用，否則後果不堪設想。九龍西議員鄭泳舜亦形容在人多車多的旺角道，事件未造成嚴重情況是屬萬幸，但指舊樓石屎剝落情況「一宗都嫌多」，惟直言同區以「三無」大廈為主，加上疫情影響令當區大廈維修管理進度緩慢，指會與有關當局跟進情況。

身兼市建局非執行董事的鄭泳舜續指，局方早前已完成油麻地及旺角地區研究，提出了不少加快及加大當區重建工作的建議，包括建議採用地積比轉移的方式，加大地盤可建樓面以增加供應；惟當區舊樓收購價不菲，指的確影響了收購重建進度，加上規劃及重建工作龐大，希望發展局與市建局要有整體收購重建的方案，以追趕及3、40年樓齡樓宇的老化速度。

此外，早前政府推出「樓宇更新大行動2.0」計劃，以助舊樓業主解決複雜的維修問題，以至面對的大廈維費費用愈來愈貴的情況，鄭泳舜期望政府就計劃多加宣傳，以增加業主參與的情況，加強大樓管理及維修的工作。