土瓜灣「十三街」變危樓　居民住到心慌　議員促盡快重建

市區重建局去年公布土瓜灣兩個重建計劃，分別是明倫街╱馬頭角道發展計劃，即俗稱土瓜灣「五街」，惟鄰近「五街」同樣高齡的建築群「十三街」，至今卻未有任何進展，並未納入重建計劃中。議員江玉歡今日（2日）表示，接獲投訴指有「十三街」的樓宇，出現石屎不斷倒塌，主力牆鋼筋外露生銹等多項問題，要求政府重建該區，又直言該區狀況比九龍城更差不明白當局為何不重建。

江玉歡指「十三街」是早於1959年建成的鹹水唐樓群，而鹹水樓往往會因為樓宇老化加劇混凝土剝落及鋼筋外露等問題，嚴重影響居民的居住環境，甚至危害生命安全。她表示，自己曾到有關單位視察，許多單位均發現天花及外牆石屎剝落及倒塌的情況非常嚴重，部分街坊即使曾多次修緝亦未見改善，形容是「住到心慌」。

「十三街」樓宇發展密度高，致通風不良，易生霉菌。她形容自己走了一圈已經悶熱難耐，更何況住在裏面的市民，直言真的「唔病都變病」，反問香港何以到2023年仍有如此的住屋景況。

政府強調要幫助劏房戶居民，希望為他們早日改善居住環境。江玉歡指同為不適切住房的「十三街」等舊區危樓，卻遲遲未被納入重建項目之一，故她要求市建局交代決定重建項目的準則和優次，而自己稍後亦會去信繼續跟進。