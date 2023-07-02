旺角疑駕電動滑板車　老漢微笑胸壓女乘客　忘我一嚐速度與激情

「電動滑板車」等電動可移動工具近年愈見盛行，政府早前計劃今年下半年修例，讓該些代步工具分階段合法化，不過，民間似乎等唔切。事緣往網上今日(2日)流傳一張圖片，只見一名老漢在旺角彌敦道及亞街老街交界的十字路口，逆線推着一輛疑似電動滑板車，而車上則見一名女子正反方向坐在膠櫈仔上，更有巴士從旁駛過，如同在體驗速度與激情。

多個社交平台均有流傳上述圖片，其中從群組「車cam L(香港群組)」題為「有車有女」的貼文可見，該名戴白帽的老漢當時雙手扶方向杆，上身俯前、雙腳紮馬般跨在女子身上，而反方向坐在腳櫈仔上的女子上身貼在老漢腰間，頭緊貼對方胸前，而雙手則疑似環抱着推車漢的左大腿。觀乎二人一個臉帶微笑，一個則目閉口開，完全無視逆線所帶來的危險，似正享受對方體溫帶來的歡愉而拋開一切凡俗事。

雖然事發時間暫未可知，但圖片流傳後，引來大批網民留言，不少均指「犯咗幾多條罪」，更有人則笑言「咁似Happy伯(經常出沒屯門公園打賞賣唱女「屯門娜娜」及熱舞的老翁)」，亦有人則貼出愛驅自嘲地道「點解我呢啲車都無女坐」，甚至有人表示「新姿勢」、「老漢推車」。