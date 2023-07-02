遭餵止痛藥及中成藥　布偶幼貓跨過鬼門關　義工直言天無絕貓路

早前一隻布偶幼貓因感冒難愈，被餵食撲熱息痛及中成藥試圖治療，導致小貓腎衰竭出血需急救，其主人竟狠心棄養，所幸獲義工接手帶往醫院救治。時至今日(2日)，接手幼貓的義工發文，指「布偶BB」昨日(1日)已完全脫離聞氧氣，精神面貌相當好，更開始自行進食及玩玩具。義工直言「天無絕貓之路」，並為貓貓打氣「大難不死必有後福」。

網上社交平台Facebook專頁「阿虎愛屁」今日發貼，表示布偶幼貓昨日的紅血球雖然有下跌，但今日已再度回升，而白血球依然很高，至於離子亦已恢復正常水平。文中又指，因「布偶BB」的臨床狀況進展很好，與主診醫生商量後，明日(3日)可以出院，並在5天後覆診觀察紅白血球的變化。

發文義工續稱，貓貓誤食25毫克撲熱息痛(Paracetamol)足以致命，何況布偶幼貓服下的是500毫克撲熱息痛及中成藥連花清瘟，慨嘆「BB(布偶幼貓)你好爭氣，好勇敢」，直言「已經是奇迹」，前後用8天時間跨過鬼門關。該義工又交代指「往後日子等BB身體狀況完全恢復，就可以出領養了」，並祝福幼貓「大難不死必有後福，到時命中注定的爸爸媽媽一定會出現，會愛足你一萬年，相信指日可待！」