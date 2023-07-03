新冠感染者易生蛇　疱疹疫苗減發病風險

新冠病毒削弱免疫力，醫學界引述研究指，新冠感染者「生蛇」（患帶狀疱疹）的比率較未感染病者高出最多5倍；全港97%的39歲以上成年人均帶有水痘帶狀疱疹病毒，變相每3人便有1人具患病風險。香港疼痛學會稱，生蛇易誘發神經痛，睡眠、洗澡等均會劇痛，促大眾及早打針減發病風險，又建議港府資助疫苗，減少醫療系統負擔。

市民一般感染水痘痊愈後，病毒會潛伏在神經內，當免疫力下降時重新活躍，誘發帶狀疱疹「生蛇」。香港疼痛學會表示，新冠病毒、流感等均為「引蛇」出動的一大原因。有美國研究顯示，新冠感染者中，有1.8%同時生蛇，亦有研究指生蛇或與新冠感染有明顯關聯。而糖尿病、慢性腎病等長期病患亦屬高危群組，例如系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎患者的患病風險分別較一般人高3.1倍和2.5倍。

市民除了擔心被「蛇」纏身，更需留意即使皮疹消失後，疱疹後神經痛仍可持續數月至數年；多達30%「生蛇」患者有疱疹後神經痛。該會會長黃河山提醒，疱疹後神經痛會影響患者日常生活，有時連輕輕觸碰到外物，都會感到劇痛難當，患者也會較難集中注意力、感到焦慮，甚至減少社交聚會等。而大部分患者要接受最多5種藥物治療，緩解疼痛，但成效未必理想。