屢現高空墮物　旺角曾飛鐵枝殺婦

今年2月旺角發生「高空飛鐵枝殺人案」，一名約60歲婦人被鐵枝插中頭部，惜告不治。

旺角道近通菜街昨午發生石屎墜落傷人事件。本報翻查資料，本港今年內已發生多宗高空墮物事故，物件包括石屎，甚至鐵枝，導致有人傷亡。其中，最嚴重的個案是於今年2月，同樣在旺角發生的「高空飛鐵枝殺人事件」，一名約60歲婦人被空降鐵枝插中頭部，最終不治。

今年2月22日，旺角長旺道19號長發大廈有一支約60厘米長的鐵枝突然從高處墮下，貫穿地下海鮮檔的帆布簷篷後，不幸插中一名約60歲陳姓婦人頭部，傷者頓時頭破血流，昏迷送廣華醫院搶救，惜告不治。其後一名鍾姓60歲男裝修工人，涉嫌「容許物體自建築物掉下」被捕。

今年4月初亦發生石屎剝落意外，葵涌永孝街嘉里溫控2貨倉外牆有一塊約兩米乘三米的石屎從高處剝落，擊中一男一女，兩人分別腰及腳受輕傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。事發時臨近清明節，正有大批孝子賢孫前往掃墓，幸好事件沒有造成嚴重人命傷亡。

屋宇署其後派員視察，發現上述工廈9樓外牆有部分飾面及批盪剝落，但整體樓宇結構沒有明顯危險。該署已立即聯絡大廈物業管理公司，採取補救行動，包括在外牆加設防護措施，以及安排註冊承建商展開外牆搭建棚架和鋪設防護網工程。