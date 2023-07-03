東方日報A1：鬧市殺人利器　天降石屎點避

行人熙來攘往的旺角鬧市，昨午有舊樓外牆簷篷塌下，石屎擊中一輛冷凍貨車，碎片分裂散落一地阻礙多條行車線。貨車司機煞車時拉傷腰送院救治，現場路面被圍封，屋宇署人員檢視大廈後，證實樓宇結構無危險，在清除個別外牆簷篷鬆脫物後，圍封約5小時的路面重開。執法人員經調查後，以涉嫌「容許物件從高處墮下」罪，拘捕涉事單位業主及大廈業主立案法團主席，並將二人帶走調查。有目擊意外市民慨嘆，「好彩當時冇乜人喺街，冇乜人等巴士，否則會有好多人死傷」。

現場為旺角道30至36號寶安大廈，上址16樓一單位外牆搭建一個長約4.5米、闊約半米的石屎簷篷。昨午2時許，該簷篷突然疑不勝負荷塌下，擊中一輛駛經現場的冷凍貨車，繼而彈落地面分裂成碎片，散布在30米乘30米面積的路面，阻塞旺角道往洗衣街方向的多條行車線及行人輔助線，市民見狀報案。由於撞擊力巨大，貨車車斗頂被擊穿，外置冷氣機也損毀，姓趙（56歲）司機疑煞車時拉傷腰部。

執法人員接報後封鎖現場，召救護車將趙男送往廣華醫院治療。昨適逢周日假期，不少市民到旺角行街購物，猶幸未擊中途人。消防及屋宇署人員其後亦到場，消防為一名屋宇署女職員戴上頭盔及安全扣，陪她登上雲梯升至高空視察塌簷篷位置，以及其他外牆簷篷是否有危險。人員也登上涉事單位，經向姓黎（26歲）租客了解後，以涉嫌「容許物件從高處墮下」罪名，拘捕該單位姓何（55歲）男業主及姓陳（62歲）寶安大廈業主立案法團主席，二人被帶署作進一步調查。至晚上7時許，現場石屎碎片被清理後，被封鎖的旺角道行車線解封，行人輔助線也重開。

屋宇署發言人表示，該署人員在消防處協助下，用升降台到大廈外牆視察，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但外牆有個別簷篷及伸建物有鬆脫情況。經消防處協助下，該些外牆鬆脫的物件已經被移除。

受傷貨車司機在醫院講述意外時猶有餘悸，他表示當時駕車往旺角道一燒味店送貨，突然聽到車頂傳來「嘭、嘭、嘭」連串巨響聲，心知不妙即刻停車，赫見有石屎從天而降，打中其貨車頂。他急煞車時拉傷腰部，非常痛楚需送院治療。他又指，貨車如行慢1、2秒，車頭「大銀幕」可能被石屎擊穿，「睇見有啲石屎好似拳頭咁大，連車頂冷氣都砸爛，我被打中必死無疑，今次執番條命，是非常好彩」。今次大難不死，稍後他將會買六合彩碰碰運氣。

鍾女士與丈夫Oscar在附近經營土耳其食品店，目擊意外經過的Oscar表示，聽到「嘭」一聲巨響後，即見大量石屎飛下，初時不少途人未識驚，直至發現貨車冒煙後才知道大鑊，紛紛急步走開。鍾女士稱，她與丈夫居住附近大廈3年，首次見到塌石屎事故，其店舖則新開張第二日，因為封路而影響生意感到無奈，並擔心日後是否安全。

事發大廈地舖燒味店職員徐小姐指，一眼望出去見到那麼多石屎，即時感到好恐怖，有10多名途人衝入燒味店躲避。她形容石屎墮下為時幾秒鐘，事後見到送凍雞到其店的貨車司機，踎在地上及面露痛苦，她即刻拉櫈給其坐下定驚。徐又指，「好彩當時冇乜人喺街，又冇乜人等巴士，否則會有好多人死傷」，另指政府部門須加強巡查舊樓，「最好檢測埋簷篷，因打風季節又到，一旦打風冧簷篷會好大鑊」。

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