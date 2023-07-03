東方民調：香港鼠蹤處處　專家指放錯用錯誘餌

清潔香港行動於去年8月中展開，政府動用5億元推動「政府打擊衞生黑點計劃」，施政報告訂下績效指標（KPI），目標於今年底前消除至少450個衞生黑點、減少主要鼠患黑點至少一半。港府承認目前滅鼠方式成效不大，會嘗試新方法改善，包括已在後巷擺放大型垃圾桶收集商舖垃圾、食肆廚餘等，杜絕老鼠食物來源，但多區仍鼠蹤處處。而食環署設置的生番薯誘餌亦早已被批評未能吸引老鼠進食，結果令鼠患參考指數的可信性大減。

多區有老鼠成為爆疫溫床。本港自2018年起首次發現人類感染大鼠戊肝，至今錄得19宗，冠絕全球。單是今年上半年已有兩宗個案，其中何文田28歲長期病患男子，沒接觸齧齒動物或鼠隻，以及潛伏期內無外遊，未能確認感染源頭及途徑。另一患者為黃大仙慈正邨32歲長期病患男子，當局到其住所附近環境及新蒲崗工作地點調查，均揭鼠患問題。鼠患問題多年未解決，申訴專員公署早前批評當局滅鼠方法不彰。今年本報亦多次報道鼠患肆虐，包括大埔超市驚現老鼠搵食；屯門山景邨及美孚荔枝角花園有婦人餵老鼠；瑪嘉烈醫院藥房疑爆鼠患等。去年大埔區不僅出現大鼠戊肝確診個案，大元邨花槽更有群鼠食祭品、在垃圾房覓食、在餐廳大啖自助餐等亂象。

然而，食環署最新公布的今年上半年鼠患參考指數，多個地方的指數極低，部分更「清零」，當中包括大埔所有監察點竟然錄得零鼠患，意味整個大埔區一隻老鼠都沒有，指數明顯未能反映實況；而其中一個監察點正正就是區內鼠患黑點。有蟲害專家直言，老鼠無可能「歸零」，質疑食環署將鼠餌放錯位置，例如周圍環境有食肆廚餘等，都會影響鼠餌對老鼠的吸引力；若鼠餌放於人多車多的環境，亦會嚇走老鼠，使到鼠患參考指數存偏差。有議員則稱，鼠患等「老大難」問題依舊，批評鼠患參考指數的計算方法一直被質疑存在局限，當局應檢討其有效性及監察地點；而指數只屬參考，必須有其他配套，例如更改鼠餌種類及設餌地點，以進一步處理鼠患。