東方民調：「捉唔到老鼠當無」自欺欺人　清潔做騷市民氣憤

鼠患問題肆虐各區。政府目標今年將鼠患黑點減半，又指嘗試新方法滅鼠，惟近日再揭牛頭角有肉檔現鼠患；而鼠患參考指數歸零的地區亦發現老鼠。對於港府的滅鼠措施及成效，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，近期鼠患情況毫無改善，甚至比以前嚴重，斥食環署懶政塞責，防治老鼠無方。受訪者又質疑鼠患參考指數欠精準，「捉唔到老鼠當無」是自欺欺人，批評政府清潔騷欠成效，衞生黑點很快打回原形，未能根治鼠患問題。

「東方傳媒民意調查」上周五以手機東網APP成功訪問346名18歲或以上市民，結果顯示，63%受訪者直指近期鼠患無改善，一樣嚴重；28%更稱比以前嚴重。牛頭角有肉檔將豬殼放在地上惹來老鼠覓食；大埔墟街市亦發現鼠蹤，41%受訪者批評食環懶政塞責；34%斥當局治鼠方法無方；22%憂隨時病從口入。

屯門及美孚揭發有人餵老鼠，55%受訪者認為罰則低，欠阻嚇；28%認為應加強教育杜絕不當行為；15%斥政府後知後覺無發現鼠蹤。政府公布上半年鼠患參考指數，部分指數為零的地區被揭鼠蹤，56%批評指數欠精準，捉不到當無；26%斥自欺欺人；11%質疑數據滯後無反映實況；6%轟無正確使用鼠餌。今年本港再現兩宗大鼠戊肝個案，45%受訪者擔心鼠患肆虐，散播病菌；33%批評防治鼠患工作不足；19%轟打擊衞生黑點欠效果。

食環署獲得的滅鼠撥款年年增加，僅前年便獲政府投放逾7億元公帑，創過去5年新高，最新撥款金額更達到近10億港元。政府去年底更舉辦清潔行動，以及採取改善措施，但部分地區鼠患參考指數半年內已反彈，54%直斥做騷，很快打回原形；28%斥未能根治問題；16%形容是雷聲大雨點小。