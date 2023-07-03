食署小販隊今起配備隨身攝錄機　工會料可起警惕作用並提升安全

食物環境衞生署為協助前線人員更有效履行職責及保障市民和人員的安全，轄下各區小販事務隊今日(3日)起會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機，以協助執法工作。食環署職工權益工會主席區邦添今日在電台節目表示，前線執勤時不時遇上反抗及挑釁，過去有前線人員自備攝錄機，但未必能作呈堂證據，現在署方新增隨身攝錄機相信能夠作為證據，同時令對方有警愓作用，增加執勤時的安全。

區續稱，新增隨身攝錄機目前是試用階段，大約有200部，將分發到19區的前線員工，平均每隊小販隊約有1至2部。當局早前已簡介如何使用，主要在突發情況或有危險時才錄影，而使用時亦需要表明將會開始錄影。不過，他擔心若發生暴力情況後才開始錄影，攝錄機已未必有很大作用。

另外，食環署早前已指出，已參考相關執法部門使用隨身攝錄機的經驗，並制訂清晰的執法指引及為前線人員提供培訓；並續指若錄影片段不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毀，以確保不會儲存過量的個人資料。