英皇鐘錶珠寶與時並進　屹立超過80載　秉持以客為尊

隨着全面通關，加上今年是「雙春兼閏月」的婚嫁好年，本港鐘錶珠寶業界的生意正穩步復甦。英皇鐘錶珠寶（00887）抓緊上述商機，一方面提供各式各樣的巧手工藝飾品，迎合不同類型顧客喜好；另一方面伺機擴充線上線下業務，其中灣仔店更以全新形象示人，為顧客帶來舒適、嶄新的購物體驗。今年，這間屹立逾80載的鐘錶珠寶界翹楚，榮獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓上市企業大獎（鐘錶珠寶）」，足見其在城中聲譽卓著的地位。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（Cindy）稱：「很榮幸公司獲得這個殊榮，特別是過去一年，全賴公司團隊上下一心，讓品牌得以平穩發展，業務持續增長，很感恩大家的努力備受肯定。」

今年的五一長假期，英皇鐘錶珠寶各大門店人潮均絡繹不絕，重現生氣。Cindy不諱言，「通關後品牌已重新穩固業務，回復正軌」。他們為此亦開拓具潛質的地區，建立更具規模的分店網絡。

就以剛於4月底重新開幕的灣仔店為例，設計概念以「珠寶收藏者之家」為藍本，令顧客恍如置身於藏珍閣，感覺大氣穩重，帶出品牌的奢華格調。此外，為瞄準一批中高端及年輕客戶群，店舖引入不少全新元素，包括採用富有現代感的木條子設計，代替傳統的大型水晶吊燈，呈現多層次視覺效果及氣勢，而且店內中心位置更悉心擺放一排呈馬場形的陳列地櫃，方便客人多角度欣賞不同飾品。此外，他們又翻新在觀塘創紀之城分店，主打輕奢小清新風格，並推出獨家購物優惠和顧客體驗，搶攻年輕人市場。

Cindy特別提及，眼見今年是「雙春兼閏月」，所以品牌設計了一系列匠心獨運兼時尚的對戒和電鑄龍鳳鈪，既適用於傳統中西式婚禮，又切合時下流行的輕奢婚禮熱潮。

其中英皇珠寶的電鑄龍鳳鈪，雕花糅合龍鳳、祥雲、如意、雙喜、百福、同心和造型可愛的金豬牌圖案，立體細緻，靈巧非凡，盛載了長輩和親人對新人的祝福，喜氣洋洋。《龍鳳呈祥》系列則代表鸞鳳和鳴，夫妻和睦，佳偶天成，涵蓋頸鏈、手鈪、耳環和戒指，讓新娘舉手投足別具氣派，華麗高貴。

為針對時下新人婚禮愈趨簡約，英皇珠寶同時打造了帶浪漫優雅情調的《The Spotlight》輕奢系列，每款《The Spotlight》鑽飾均以10顆鑽石構成，中央美鑽由9顆鑽石環繞，不論由任何角度欣賞，該件鑽飾均如單顆卡裝美鑽般，散發璀璨耀眼的光芒，交織出十全十美的完美結合，婚後佩戴同樣合適。

Cindy更直言，「要開拓客源，參與大型婚嫁展同樣必不可少，因可直接了解準新人的需求。公司最近參與3月及6月於會展舉行的婚嫁展，推出了許多限時購物優惠和禮遇，大受準新人歡迎！」

另邊廂，隨着網上購物及電子支付成為現今新常態，英皇鐘錶珠寶近年投放更多資源於線上推廣，從而精準接觸目標受眾，達致線上到線下的客戶引流，而積極開拓網上銷售渠道就是策略之一。現時英皇鐘錶珠寶已在HKTVmall、Zalora、內地的天貓、京東及抖音平台開設網店，吸納不同顧客群，全面展示產品細節，客人只須「一機在手」即可直接購買心頭好，方便至極。

此外，他們亦着力照顧本地客人的所需所想，鞏固本地市場業務。「公司努力維繫良好關係，推出不同類型推廣活動，例如會員專享優惠、工作坊、節日及生日禮遇等，答謝一直支持英皇鐘錶珠寶的顧客，讓顧客與家人、伴侶享受珠寶帶來的美感及溫情互動時刻。」 展望未來公司發展，Cindy期望繼續拓展業務版圖，在擴張內地零售網絡的同時，進駐具商機的東南亞城市，發掘更大的市場領域，帶動英皇鐘錶珠寶業務更上一層樓，並對此十分期待。

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