尤德爵士海外獎學金今起接受申請　最高金額每年30萬港元

尤德爵士紀念基金理事會今日（3日）宣布，基金2024至25學年海外研究生獎學金及海外獎學金（包括殘疾學生海外研究生獎學金／獎學金）即日起接受申請，截止申請日期為2023年9月8日。獎學金旨在鼓勵優秀的學生前赴海外著名院校繼續升學。獲得獎學金的學生應對香港有強烈的使命感，並願意在學成後貢獻社會。

海外研究生獎學金為以專題研究或專題研讀形式修讀研究生學位課程的人士而設；最高金額為每年港幣30萬港元，最長為期3年（博士學位）或2年（碩士學位）。海外獎學金則為修讀學士學位課程的人士而設；最高金額為每年港幣28萬港元，最長為期3年。

申請人必須自行辦理入讀所選院校所有申請手續，並符合該等院校的入學條件。申請指引已上載至在職家庭及學生資助事務處轄下學生資助處網頁。獲選入圍的海外研究生獎學金及海外獎學金計劃申請人會獲邀於香港出席面試。首輪面試2024年1月舉行，合適的申請人將獲邀參加2024年2月或3月舉行的最後面試。至於殘疾學生海外研究生獎學金／獎學金，入圍的申請人會獲邀於2024年2月或3月在香港出席一輪面試。