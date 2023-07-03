政Whats噏：陸頌雄陳穎欣「嬲」出面　鬧不和？

唔少政治團體或政黨內部都有唔同意見，盡量會縮窄分歧，最後一致槍口對外，但同屬一個工會嘅議員陸頌雄同陳穎欣竟然擺明「嬲」，仲做到出晒面。

話說同屬一個工會嘅陸頌雄、陳穎欣同荃灣區議員葛兆源尋日(2日)一齊出席一個公開活動，陸頌雄事後喺社區平台貼文話，佢哋3個人喺典禮後做咗個「嬲」字嘅合照，，即係男女男」湊成嘅，相當趣怪。陳穎欣就留言話「平時同你去咪兜(立法會)度嘅時候，希望你都咁企。」葛兆源亦留言話點樣協助陳穎欣係兩個高佬身旁增高，「唔唔使用增高鞋，得咗」。

清楚晒喇！唔係不和。之不過，企喺兩個高人身邊都幾大壓力，事關陸頌雄身高一米八幾，葛兆源都差唔多，企喺兩個高人中間都有啲壓力，唔係變「嬲」就係變「凹」字。

其實高亦有高嘅煩惱，陸頌雄曾經講過每逢開記者會，佢通常企喺團隊後方，好多時電視台影住前面嘅黨友時，佢就只有嘴巴出到鏡，但相信大家會認得佢個嘴喎。仲記得以前佢同工會另一議員、依家做咗民政及青年事務局局長嘅麥美娟一齊影相時，佢哋嘅「最萌身高差」好明顯，而麥美娟當時就話自己係標準身高，陸頌雄就太高嘞！

陳穎欣應該學下師姐麥美娟講返句「唔係我矮，係你哋高啫！」咁點解陳穎欣話希望陸頌雄日後喺咪兜都係咁企？睇嚟係陸頌雄唔記得要將就下喇！