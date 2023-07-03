去年25學生自殺亡　教育局指受疫情影響稍升　

學生精神健康惹關注。據教育局向立法會教育事務委員會提交文件所示，2020至2022年的過去3年間，全港中小學向當局匯報的學生懷疑自殺身亡個案分別有21、25及25宗，局方稱數字稍升，估計是受疫情影響所致，指已從不同層面入手，積極加強支援學生精神健康，協助學生適應復常後的校園生活。局方指出，若出現學生自殺身亡個案，無論是否在校內發生，學校須通知教育局，以便即時安排專業人員到校支援。

局方列出多項對學生精神健康的支援，並會因應社會情況提供特別支援，例如去年7月一宗演唱會事故及最近在鑽石山發生的不幸事件，局方事生後短時間內為學校及家長提供有用資源，提醒他們關注學生情緒表現，其餘針對不同情況包括早前協助學生適應恢復全日面授課堂、撤銷口罩令，以及應對考試壓力等。

其他措施方面，教育局委託非政府機構開展名為「學生守護大使」的「守門人」訓練計劃，裝備學生識別和應對有需要的朋輩，參與學校由2019/20學年的6間，增至2022/23學年的40間。而2016/17學年推出的「醫教社同心協作計劃」，在每間參與學校成立一個由醫管局精神科護士、專責教師和駐校社工組成的跨專業團隊，參與學校由2019/20學年的90間，增至2022/23學年的210間。