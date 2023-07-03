涉用酒樽打人遭私了　的士司機作供：我以為會死

2019年9月，有市民於元朗舉行集會，期間有一名持不同政見的男子與參與集會人士爭執，其後該男子與友人遭他人掟硬物「私了」及被拳打腳踢，及後更有一名中年女子以鐵框襲擊其中一人，事件亦演變成暴動。疑涉案女子於翌年被執法人員上門拘捕其間，把其疑於元朗集會穿過的波鞋丟到街上。該女子最終被控有意圖而傷人、暴動及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等4罪，她今早（3日）於區院否認控罪，控方傳召當日疑遭私了的市民作供，稱當時被人用架襲擊並稱：「我以為會死」！

報稱自僱人士的被告李茵茵（53歲），今否認全部4項控罪。當日疑遇襲的的士司機姚興強（59歲）供稱，2019年9月21日晚上他與友人在元朗西裕街的食肆與友人晚飯並喝了些紅酒打算回家，其間見到有人在集會及叫口號。他稱可能因有酒意及「嬲嬲地」遂反駁對方「你哋唔喜歡嘅，咪唔好係香港囉」其後很快便有人向他擲東西，他想找出擲物的人遂拿着酒樽轉身走。該些人士又再向他及其友人擲物，他友人被擲中倒地，他則被人包圍及襲擊達兩分鐘。他當時感暈眩，及後更被人用像架的物件擊打，他感覺將會死，並「迴光返照」向施襲者稱，「你哋有本事打死我，我都預咗死咁滯！」他稱及後眾人停止襲擊，其後有人照喚救護車把他送院救治。

據控方開案陳詞指，被告當日有份在案發現場向姚及其友人施襲，包括以鐵框襲擊事主上半身，及拳打一名事主至少8次，亦有片段拍到被告施襲。控方又指現場演變成暴動，被告亦有參與其中。2020年6月24日，執法人員到被告住所拘捕她時，她不肯開門，有人員見到她把一對波鞋從窗門丟到街上，控方指該對波鞋與元朗事件當日被指是被告的女子所穿的相當近似。據控方透露，辯方不爭議元朗事件當日該處有暴動發生，但爭議被告沒有參與，而聲稱是施襲者的人士亦非被告。

案件編號：DCCC 1034/2020