周末假會展辨教育及職業展　設專家即場指導修改個人履歷

香港中學文憑試即將放榜，應屆考生正茫茫找尋出路。有商會將於本周末起一連兩日(8至9日)於會展舉行香港國際教育及職業展，公眾可以免費入場，雲集24地的院校和升學顧問，提供各類型的課程資訊予學生、家長、在職人士、專業人士及公眾，涵蓋大學先修、文憑、本科、研究生、專業和職業訓練等課程；亦有超過40家企業等，提供逾2,000個職位空缺，包括紀律部隊、勞工處、香港機場管理局、酒店、旅遊、餐飲、零售、商業、醫療保健和中醫等行業的企業參與。

主辦機構另安排了超過40場升學及就業專題講座，邀得教育顧問和院校代表擔任演講嘉賓，涵蓋本地、其他留學熱門地和內地的升學攻略、JUPAS選料策略和改選分析等。廠商會副會長主席施榮恆表示，入場人士可找專家即場指導，修改個人履歷，助他們在求職路上「一擊即中」。展覽開放時間為上午11時至下午6時30分。

廠商會會長史立德則指，除了教育展，該會打算8月於亞洲國際博覽館舉辦工展會購物節；而美食嘉年華及工展會則擬分別於10月及12月在葵涌運動場、維園舉行，兩者均會重設停辦4年的熟食區，期望能進一步吸引市民入場消費。