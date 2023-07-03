47人初選案　何啟明首日出庭自辯　指自己不是抗爭派

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（3日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的民協前深水埗區議員何啟明首日出庭自辯。何指民協屬溫和民主派，自己不是抗爭派。他之所以簽「墨落無悔」聲明，是因為聲明提到「求同存異」及「最大公因素」，否認自己「鬥黃」，或以抗爭派標籤自己來爭取更多選票。

案發時何啟明是民協副主席兼深水埗區議員，現時則任職民協社區幹事。庭上展示多份民協在2020年2月及3月舉行的黨團會議紀錄。法官問及，民協是否故意用「武漢肺炎」而非「新冠病毒」，何啟明說當時疫情開始不久，很多人都用「武肺」一詞，強調沒有貶義。法官另關注會議紀錄上，建議以「立會過半 光復香港」作口號。何承認口號是他創作，當中「光復香港」是2019年社運中常見的口號，他認為選舉是社運的延續，「光復」則指回復香港自由、法治的價值。

何啟明強調，參與初選就「願賭服輸」，初選落敗就不會出選正式選舉，但他沒正面回應，若初選落敗者選擇出選的話，他會不會支持。就着「墨落無悔」聲明，何說以他理解，根據聲明，他可以運用一系列權力，包括透過調動議程、「不停問問題、修訂議案」等方法來爭取訴求，這並不限於否決財政預算案，他認為自己有選擇空間，他重申自己沒想過否決財案。被問及為要簽有關聲明，他說是為免因沒有簽署而遭指摘，也免卻花時時間去解釋，形容簽名是「好簡單嘅要求」。

案件編號：HCCC 69/2022