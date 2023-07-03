料全年旅客超2600萬人次　當局指全運會三首長級人員10月上任

新冠疫情過後，訪港旅客量不斷上升。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在電台節目表示，期望航空運輸的運載力逐漸增加，若各方面發展得理想，訪港旅客有望超過原來預計全年約2,600萬人次；認同文化旅遊愈來愈受旅客歡迎。另外，將於2025年舉行的全國運動會，負責管理本港籌備工作的辦公室新設的3個首長級人員，估計將於今年10月上任。

楊提到，在新冠疫情後，近期有不少文化體育盛事，旅遊發展局亦有多個活動舉行，認為有助為社會帶來愉快的氛圍，期望也可促動經濟。旅遊模式方面，楊認為旅客的愛好和旅遊模式已轉而愈來愈愛好文化體驗，例如巴塞爾藝術展等的文化活動。對於平價旅行團方面，楊認為有關旅行團影響居民是由於管理不善，已獲旅行社和旅遊業監管局處理後，問題已改善。

另外，將於2025年舉行的全國運動會，負責管理本港籌備工作的辦公室新設的3個首長級人員，估計將於今年10月上任，有關職位人員會以公開招聘或從公務員體系內調配的形式產生，但人選仍未有定案。楊潤雄補充，全運會統籌工作，除比賽安排外，也包含運動員出入境事務、住宿、保安、交通和接待各地官員和觀眾等的工作。局方較早時透露，本港正爭取主辦8個全運會賽事，包括單車、劍擊等。楊潤雄指，相關安排要等待內地體育當局和內地體育總會討論，估計明年建成的啟德體育園，則具備主場館和室內體育館，會是運動會的重要場地。

高爾夫球也是本港爭取在全運會舉辦的其中一個賽事，港府早前表明會於今年9月收回粉嶺高球場32公頃用地，有聲音質疑會令本港失去舉行國際賽事的機會。但楊認為，康文署具備經驗，對管理場地的信心大，就算收回土地，粉嶺高球場仍可舉行國際級的比賽，對於高球場長期用途和開放給大眾的問題，要等待康文署日後公布。