國安處向法庭申請拘捕令　通緝8人各懸紅100萬

《港區國安法》實施至今已屆3年，執法部門國家安全處今日(3日)舉行記者會，國安處總警司李桂華表示，法例實施至今已拘捕260人，介乎15至90歲，161人及5間公司被檢控。過往的案件都是屬於本地個案，但發現有部分案件不法之徒潛逃往海外，他強調國安法有域外管轄權及執法權，會依法追究在境外犯國安法人士，早前已向法庭申請拘捕令，通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰等，現每人懸紅100萬港元。

國安處指，上述人士干犯嚴重危害國家安全罪，鼓吹制裁本港官員，為外國出謀獻策打擊香港金融地位等，調查人員至今仍持續搜證，又呼籲有關人士回港自首。國安處續稱，留意到部分人在網上眾籌，警告資助有關人士有機會違反國安法，又指該些被通緝人士的貼文大部分有煽動意圖及違反國安法，故網民轉載相關貼文是有違法風險。被問到會否凍結被通緝人士資產，國安處指會採取一切必要措施阻止有關人士，惟實際金額及行動細節不會披露。

港府發言人表示，危害國家安全是非常嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底。有關8人涉嫌竄逃外地後繼續實施《港區國安法》下的罪行，嚴重危害國家安全，相關部門有責任依法採取一切必要措施，將有關涉案人緝捕歸案。發言人強調，在逃人不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。他們最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。保安局發言人對公眾呼籲，潛逃海外的逃犯過去已多次於線上線下宣揚違法意識，並煽動市民支援、資助，甚至參與他們以及其黨羽的違法活動，市民切勿受這些逃犯和其黨羽唆擺，以免負上刑責。