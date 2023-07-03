政Whats噏：立會首辦教師培訓日　梁君彥感受到培養學生嘅熱誠

議員要輪流做導賞員，帶市民或學生遊立法會，連立法主席梁君彥都唔例外。不過，今日(3日)就特別啲，事關今日嚟參觀嘅團全部都係教師，仲係特登參加由秘書處首次舉辦嘅「立法會教師培訓日」。

梁君彥喺社交平台貼文話參加教師培訓日嘅係嚟全港14區23間小學共33位教師，而喺會面期間，多位教師踴躍分享咗對教育睇法同期望，而佢亦樂見班教師熱衷於進一步認識議會工作，亦深深感受到大家對於教學同培養學生嘅熱誠。

培訓日嘅流程係點呢？佢話日程充實，環節「多蘿蘿」，包括同議員分別就社會關注嘅範疇包括「青少年精神健康」、「青少年發展」、「教育開支與教育質素」等議題對談交流；教師又會透過「立法會知多少」嘅活動，了解秘書處喺議會中嘅角色同點樣善用資源配合教學，又會藉着「立法會精華遊」參觀立法會綜合大樓，探索「立法會的故事」，同時加深對立法會教育活動同設施嘅認識。

梁君彥話秘書處希望藉培訓日，讓故師更深入認識立法會事務同埋探討與教育相關嘅議題，兼且將所獲到嘅資訊帶回校園，從而協助教師設計課程活動同教材，讓學生更了解香港嘅立法機關與立法制度。佢又話所謂「教學相長」，培訓日對教師嘅教學工作有幫助，又可以同老師交流，亦令議員更了解前線教師所關注嘅問。