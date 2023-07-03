上月零售業銷貨總額錄345億元　燃料銷貨價值跌13.7%

政府統計處今日(3日)表示，今年5月零售業總銷貨價值臨時估計為345億元，按年升18.4%。而扣除間價格變動後，上月零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升16.5%。而於與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升19.2。

按零售類別分類，今年5月與去年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升51.8%。其次為其他未分類消費品，升16.1%；服裝升38.5%；百貨公司貨品升9.9%；食品、酒類飲品及煙草升4.4%；藥物及化妝品升51.5%；汽車及汽車零件升54.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升17.9%；中藥升35.1%；書報、文具及禮品17.9%；以及眼鏡店升16.4%。

相反，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.2%，其次為電器及其他未分類耐用消費品，跌5.6%；燃料跌13.7%；以及傢具及固定裝置跌8.6%。

政府表示，受惠於訪港旅遊業復甦及消費氣氛正面，零售業總銷貨價值在5月按年繼續明顯上升，認為零售業於未來數月應繼續改善。隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加。勞工市場情況改善和第二期消費券的發放，強調政府和業界的努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。