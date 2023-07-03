8成學生仍選擇戴口罩　4成現社交焦慮　機構倡尋求身邊人支援

本港已於今年3月撤銷口罩令，但不少學生仍選擇繼續戴口罩上學。有社福機構的調查發現，逾8成受訪者於口罩令撤銷後仍繼續戴口罩，成為青少年的新日常，但3成半受訪者因長時間戴口罩而感到困擾，主要是口罩引致身體不適。另外，有近4成受訪者有社交焦慮問題，當中近1成的社交焦慮問題嚴重。​機構建議受社交焦慮困擾的青年，需時可尋求身邊值得信任的人支援。

基督教香港信義會於5月24日至上月9日進行問卷調查，共有10間中學、2間小學的小三至中五學生參與，共收回2,564份問卷。調查顯示，因外貌評價及社交困難而戴口罩的人大幅上升，他們的社交焦慮問題嚴重。因「不習慣面對面社交場合」而戴口罩的人數由疫症前158人，增而疫情間的280人，再急增至口罩令撤銷後的396人，升幅高達1倍以上。​而「對外貌沒自信」的青年亦由疫症前167人，疫症期間的475人，增加至口罩令撤銷後的602人，升幅更高達3倍。機構補充，受訪者不同時期選擇戴口罩的主因仍然是健康及防疫，僅約1成人是因外貌及社交原因而選擇戴口罩。

中五級姜同學表示，觀察到身邊有同學除口罩後，會逃避與人的眼神接觸，認為被他人直視會感到尷尬及不自在，部分人亦有意無意地逃避與人溝通交流，因而減少社交。機構建議，社會應提升青少年自我價值，轉化他們對外貌評價的關注，減低從批判角度檢視自己，反而以更包容的角度看待自身，學習欣賞自己的努力。組織又期望社區重建青少年關係網，讓受社交焦慮困擾的青年，在有需要時可尋求身邊值得信任的人支援；同時為老師和社工提供更多培訓機會，以提高他們對心理健康的專業知識。