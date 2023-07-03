登記申請器官捐贈個案創近年新高　當局優化中央名冊登記系統

近期有部分人取消登記器官捐贈。不過，衞生署今(3日)表示，6月市民取消登記器官捐贈的申請數字已大幅回落，同時5、6月登記申請器官捐贈的數字分別超過5,000，是近年新高，比2019年疫情前月均多超過一倍。截至5月底，中央名冊的累計登記人數為354,785人。另外，當局今日推出中央器官捐贈登記名冊系統優化功能，以便利市民登記器官捐贈；另可方便得悉申請結果和查閱在中央名冊的登記狀況。

市民可透過不同方式申請在中央名冊登記。在今日推出的優化安排下，申請人若以郵寄、傳真或網上(非使用「智方便」)的方式申請，須在表格中提供香港身份證的「簽發日期」以進行更快速的自動核對，免除原有須等待以電話或電郵核實身份的安排。至於親身或在網上使用「智方便」自動填表功能申請的人士，則繼續可以在申請過程中同時完成身份核實。優化的系統讓申請人在遞交中央名冊登記申請時，能同步接獲通知該申請是否成功。

「智方便」在5月已推出「中央器官捐贈登記名冊(查閱登記狀況)」服務，讓市民可查閱自己在中央名冊的登記狀況。相應功能亦已新增於優化的中央名冊網站，「智方便」用戶可在中央名冊網站以新增功能快捷地查詢其登記狀況。成功登記後，市民捐贈器官的意願將被紀錄在中央名冊內，他們毋須隨身攜帶器官捐贈證。衞生署呼籲已簽署器官捐贈證的人士在中央名冊登記。